Site flagra momento em que balsa encalha pela segunda vez durante travessia do Rio Uruguai

O site Portela Online flagrou ao vivo nesta segunda-feira, 9 de março, o momento em que a balsa que realiza a travessia entre Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC encalha no meio do Rio Uruguai. Está foi a segunda vez em menos de 24 horas que isso acontece e deixa os ocupantes da embarcação assustados. Três carretas estavam entre os diversos veículos que eram transportados, além de pelo menos 50 passageiros.

A falta de chuva diminuiu o leito do Rio Uruguai que deveria estar à pelo menos 1 metro acima do nível normal, mas estava a apenas 33 cm, o que dificulta a navegação.

Na noite de domingo, 8 de março, por volta das 21h a balsa encalhou pela primeira vez e precisou que 75 passageiros fossem resgatados por outras embarcações. Outros 26 ocupantes que eram condutores de 26 veículos foram mantidos no local. Após 3 horas a balsa conseguiu ser levada para margem do rio com o auxilio de outro rebocador, segundo informou o Corpo de Bombeiros de Itapiranga/SC que atendeu a ocorrência.

O flagrante desta segunda-feira a tarde ocorreu enquanto o repórter do portal realizava uma live na rede social Facebook mostrando as pedras que estavam visíveis em parte do trecho do rio, local conhecido como Remanso do Uruguai.

