Sicoob SC/RS agora tem 1 milhão de associados

O Sicoob Central SC/RS ultrapassou o número de 1 milhão de associados. O crescimento em relação a 2018 foi de 9,4%. O anúncio aconteceu no dia 3 de março, no Hotel Majestic, em Florianópolis, no evento Sicoob em Perspectiva, quando também foram apresentados outros resultados do Sistema Sicoob SC/RS no ano de 2019. “É uma marca histórica que representa a credibilidade e a confiança que o Sistema conquistou entre catarinenses, gaúchos e paranaenses. Representamos 21% do total de cooperados do Sicoob em todo o Brasil e estamos presentes em 267 municípios de Santa Catarina (91%), 23 no Paraná e 55 no Rio Grande do Sul, onde queremos ter agências em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes”, disse o presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider da Silva.

Em cinco anos o Sicoob dobrou o número de associados. Em 2015 eram 576.616; em 2016 passou para 722.525; em 2017 alcançou 816.311; em 2018 chegou a 913.704, para finalmente somar 1.000.354 associados no encerramento do ano fiscal de 2019 – atualmente 1.012.998.

Para o presidente do Sicoob Confederação, Henrique Vilares, “a essência do sucesso do Sicoob SC/RS é a forte cultura cooperativista que se consolida na região Sul do Brasil. Cooperados leais, participativos e conscientes multiplicam as oportunidades e sedimentam o desenvolvimento de nossas cooperativas. Temos o prazer de participar deste processo trabalhando muito para oferecer as melhores ferramentas e produtos do mercado financeiro”.

O diretor-presidente do Bancoob, Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, disse que, “a marca da história de 1 milhão de associados do Sicoob em Santa Catarina é motivo de orgulho para todos nós e a comprovação de que o Sicoob é um sistema cooperativo dinâmico, eficiente e que agrega valor aos cooperados e sua comunidade”.

O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc), Luiz Vicente Suzin, disse que acompanhou “a evolução do cooperativismo de crédito ao longo dos anos em Santa Catarina, uma iniciativa pioneira que começou com o apoio do agricultor e com o fomento das cooperativas agropecuárias. O alcance de 1 milhão de associados enaltece a representatividade dos associados dos dois Estados, o que representa 21,7% do Sicoob nacional que é de 4,6 milhões. Esses números apenas comprovam a relevância do cooperativismo na região sul do País”.

José Zeferino Pedroso, presidente da Faesc/Senar e primeiro presidente da Central SC/RS, afirmou que sentiu uma sensação de alegria e felicidade ao saber da marca histórica. “Tive o sentimento de voltar no tempo e lembrar de quando nos reunimos em Itapema, em 1985, sob a liderança do saudoso Aury Luiz Bodanese, determinados a criar um sistema cooperativista de crédito. Tive a honra de presidir a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina por 12 anos. Parabéns ao presidente Rui Schneider da Silva, que me sucedeu e continua até hoje, e a todos os presidentes e dirigentes de cooperativas e associados do Sicoob SC/RS”.

Sobre o Sicoob nacional



O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,6 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 396 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação).

É o 45º maior grupo empresarial do País. Possui R$ 117,2 bilhões em ativos e realizou em 2019 R$ 61 bilhões em operações de crédito.

A participação do Sicoob no cooperativismo financeiro nacional é de 47% em depósitos totais, 46% em operações de crédito, 42% em patrimônio líquido e 35% em ativos totais.

O Sicoob está presente em 1.842 municípios de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Possui 5.364 caixas eletrônicos próprios e mais de 20 mil caixas compartilhados na Rede24Horas. A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,2 mil pontos de atendimento. E dispõe, ainda, de tecnologia financeira premiada em todo o País. Em 2019, foram realizadas por meio digital 78% das transações. O Sicoob ocupa a sexta posição entre as instituições financeiras no ranking digital. O App Sicoob tem mais de 200 transações disponíveis e é o mais bem avaliado nas lojas iOS e Android.

Integram o Sistema Sicoob o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras.

As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, crédito imobiliário, investimento, cartões, previdência, pagamentos, consórcios, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outras soluções financeiras, com as mesmas garantias de um banco, mas com vantagens, pois as taxas e juros são menores do que a média nacional e os resultados positivos retornam para os cooperados.

Sobre o Sicoob SC/RS



O Sicoob SC/RS encerrou o ano de 2019 com ativos totais de R$ 16,7 bilhões (+15%). As operações de crédito totalizaram R$ 9 bilhões (+22%); os depósitos totais R$ 11,4 bilhões (+12%); e o patrimônio líquido R$ 2,9 bilhões (+17%).

O Sistema Sicoob SC/RS, com 5.996 funcionários, é composto pela Central SC/RS e por 39 cooperativas filiadas, sediadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São 517 agências em 267 municípios catarinenses (91% do total), 52 gaúchos e 23 paranaenses.

Nos últimos cinco anos o Sicoob SC/RS cresceu 92% no número de associados, 125% em patrimônio líquido, 148% em depósitos, 133% em ativos totais e 113% em operações de crédito.

As principais metas do Sicoob para 2020 são crescer em 15% o número de cooperados, rede de atendimento e operações de crédito; em 18% os depósitos totais e em 20% o patrimônio líquido e os ativos totais.

Fonte: Sicoob Central SC/RS – Assessoria de Imprensa.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...