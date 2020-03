Secretaria de Saúde investiga 38 novos casos suspeitos de coronavírus no RS; número total segue em 112

O novo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 9 de março, aponta 38 novos casos suspeitos do novo coronavírus (Sars-Covid 2019) no estado.

Desde o último boletim, divulgado na sexta-feira (6), 75 casos foram descartados. Com os descartes e as inclusões, o número total segue em 112.

O Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) fechou até esta segunda, os primeiros resultados feitos no local. 86 casos suspeitos tiveram resultado negativo. O número representa todos os exames feitos desde sexta-feira no estado, quando o serviço da Secretaria da Saúde (SES) passou a fazer a análise.

Os exames irão agora passar por um segundo teste para os outros sete tipos de vírus respiratórios mais comuns no país, como os influenza A e B, parainfluenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório.

A investigação no Lacen começou a ser feita após a chegada de insumos específicos para a identificação do novo coronavírus entregues pelo Ministério da Saúde. O material é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que é para onde a SES enviava as amostras com as suspeitas da infecção.

Com isso, segundo a secretaria, vai ser possível reduzir o tempo para obter os resultados, já que esse tempo poderia chegar a até 8 dias e agora é possível ter a resposta em 48 horas.

Nenhuma amostra do Rio Grande do Sul segue em investigação na Fiocruz. Todos os atuais suspeitos estão no Lacen em Porto Alegre.

Nem todos os descartados pelo Lacen já estão contabilizados no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela SES, em virtude da hora de fechamento dos dados.

Da última sexta-feira foram 34 casos descartados após o diagnóstico do laboratório do estado. Os demais casos serão agora tabulados pelo Centro de Operações de Emergências (COE) e entram no boletim desta terça-feira (10) junto a outros casos que venham a ter o diagnóstico até lá.

