Rio Grande do Sul tem primeiro caso de CoronaVírus

O Rio Grande do Sul tem o primeiro caso confirmado do Covid-19. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã desta terça-feira, 10 de março. Com essa atualização, pode chegar a 31 o número de casos confirmados do novo coronavírus 19 no Brasil. Até as 11h20, o Ministério da Saúde não havia confirmado o caso do RS, nem outros cinco casos do Rio de Janeiro.

Segundo a secretaria estadual, trata-se de um homem, de 60 anos, de Campo Bom, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele apresentou sintomas no dia 29 de fevereiro, após viagem à Milão, na Itália entre os dia 16 e 23 de fevereiro.

O paciente apresentou sintomas leves, chegou à unidade de atendimento com a máscara, com tosse e febre, informou a secretaria. Nenhum familiar apresentou sintomas.

Inicialmente, o Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) realizou testes com amostradas do paciente para o novo coronavírus, mas o resultado deu negativo. O homem teve a confirmação para a doença na segunda (9), depois de análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ele está em isolamento domiciliar.

“Não é um caso contraído, mas que agora está entre nós. Desde o inicio da verificação, nos preparamos para este momento. Não somos uma ilha. Nossas relações se estabelecem em viagens, em negociações comerciais. Sabíamos que esse dia poderia chegar. Não é caso de alarmar a população, estamos com a estrutura preparada”, disse o governador Eduardo Leite durante a coletiva de imprensa.

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde apontou 86 casos suspeitos no estado.

