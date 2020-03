Site produz live do meio do Rio Uruguai por causa da estiagem

O site Portela Online produziu uma live na tarde desta segunda-feira, 9 de março, diretamente do meio do leito do Rio Uruguai em razão da estiagem que atinge o estado. Por muito pouco não foi possível fazer a travessia a pé entre o RS e SC.

Durante a transmissão flagramos o momento em que a balsa que realiza a travessia entre Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC encalhou pela segunda vez.

Na noite desse domingo 75 passageiros foram resgatados da embarcação que encalhou pela primeira vez por volta das 21h. Outras 26 pessoas permaneceram na balsa para retirada de seus carros que só aconteceu por volta das 23h após o içamento da balsa por outro reboque de reforço.

A estiagem que assola a região tem deixado inclusive os moradores do interior sem água para beber.

Veja as lives:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...