Resgatadas 75 pessoas que estavam em balsa encalhada Rio Uruguai

Pelo menos 75 pessoas precisaram ser resgatadas após uma balsa ficar encalhada no Rio Uruguai por volta das 21h deste domingo, 8 de março. Outros 26 passageiros, condutores dos veículos a bordo, permaneceram na embarcação que realizava a travessia entre Barra do Guarita / RS e Itapiranga/SC.

De acordo com o Corpo de Bombeiros catarinense os passageiros foram resgatados com o auxílio de uma lancha e a balsa só conseguiu ser desencalhada por volta das 23h.

Filas de veículos se formaram em ambos os lados do rio.

A estiagem que assola a região fez com que o Rio Uruguai ficasse em níveis muito baixo.

