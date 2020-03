Nascer mulher é destino

Pra encarar com atitude

Lutar pelo próprio espaço

Em busca de plenitude

Ser do sexo feminino

Traz as amarras do tempo

Como bicho, sem vontades

Mas que abriu asas ao vento

Exigiu sua liberdade

E assustou os domadores

Ao segurar o chicote

Com mãos firmes, sem pudores

Mostrou o quanto era forte

Ser de mil faces e jeitos

Adaptável, surpreendente,

Batalha pelo respeito…

Por direito de ser gente

Que trabalha, que comanda,

Que organiza, que demanda,

Que chora, que sorri,

Que escolhe a roupa que anda

Que viaja, que namora,

Que conquista ou desaprova

Que cuida e quer ser cuidada

Que grita e denucia

Que nao fica mais calada

Mas ainda ama e quer ser amada.

FELIZ DIA DA MULHER!!!!♥

Por Marlene Staub – Marlene Staub

