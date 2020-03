Portelense morre em acidente de moto em rodovia de David Canabarro

A colisão frontal entre uma moto e um carro na tarde deste domingo, 8 de março, na RS-129 em David Canabarro, vitimou um portelense.

A vítima que conduzia uma motocicleta foi identificada como Fábio Roberto Brum, de 31 anos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda está no local do acidente realizando o levantamento e controlando o trânsito que está em meia pista. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O velório de Brum acontecerá na Capela da Funerária São Jorge após a liberação do corpo para translado. O seu sepultamento será realizado nesta segunda-feira, 9 de março, no cemitério municipal de Tenente Portela.

