AgroCampo é campeã da 1º Copa Regional de Futebol Cinco de Tenente Portela – Fotos e Vídeo

Com um grande público presente na Premier Society Club na noite deste sábado, 7 de março, a equipe AgroCampo de Barra do Guarita sagrou-se campeã pela 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela, competição esta que tem o apoio da Prefeitura Municipal.



O duelo entre Agrocampo e Japa Lanches / Advocacia Topper terminou empatado no tempo regulamentar e foi decido nos pênaltis com o placar de 5 a 3 favorável a equipe de Barra do Guarita.

Antes da final do livre foram conhecidos os campeões das demais categorias. Nacional Barreiro é o campeão pelos veteranos vencendo o PSG da Pedra Lisa por 6 a 3. Já as meninas do Grêmio de Vista Gaúcha levaram o caneco vencendo a equipe de ArrobaNet Três Passos por um placar elástico de 14 a 2.

Veja fotos realizadas durante a noite e mais mais abaixo a live com a Jornada Esportiva transmitida pelo site Portela Online. Narração de Régis Carniel e comentários de Charles Teixeira. Nas entrevistas de campo, Sandro Medeiros. Imagens de Rafael Gabi, técnica de Yan Medeiros e fotos de Jean Medeiros.

