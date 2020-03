Vídeo – Rogério fala sobre incêndio que vitimou seu sogro em Tenente Portela

Na última quinta-feira o site Portela Online conversou com Rogério Machado, genro de Jacir Farias Do Amaral de 83 anos. O idoso faleceu no início da madrugada da última quinta-feira, 5 de março, em decorrência de um incêndio que ocorreu no dia 23 de fevereiro em sua moradia localizada no bairro São Francisco, em Tenente Portela.

Rogério e vizinhos retiraram a vítima do interior da casa em chamas. No vídeo ele conta como aconteceu.

