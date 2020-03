Sicredi promove Assembleia 2020 em Tenente Portela

Na noite desta quinta-feira, 5 de março, o Sicredi promoveu no salão de festas do Bairro Fries em Tenente Portela e Assembleia da cooperativa no ano de 2020. Um grande número de associados se fizeram presente, público estimado em mais de 450 pessoas.

O site Portela Online esteve no evento e registrou fotos e também realizou uma live entrevista com o diretor executivo da cooperativa, Marcelo Altíssimo, e com a gerente da agência portelense, Andrea Scheit de Souza.

