É neste sábado a grande final da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela

Neste sábado, 7 de março, acontecerão os jogos das finais da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela. O certame tem apoio da prefeitura municipal de Tenente Portela.

O início dos confrontos está previsto para às 19h com uma partida amistosa. Haverá sorteio para o público presente e também premiação para as famílias torcedoras que mais se fizeram presentes na competição.

Disputam a grande final do campeonato as seguintes equipes:

Na Categoria Veterano: PSG da Pedra Lisa x Nacional Barreiro

Na Categoria Feminino: Grêmio de Vista Gaúcha x ArrobaNet Três Passos

Na Categoria Livre: Japa Lanches / Advocacia Topper x Agrocampo

O site Portela Online irá realizar a transmissão em imagens da final dos Veteranos e Feminino. A final do Livre será narrada e comentada pela equipe esportiva do site. Fique ligado nas redes sociais do portal.

Reveja a live da Mesa Redonda realizada:

