Aposta do Rio Grande do Sul leva mais de R$ 3,4 milhões na Quina

Uma aposta de Bagé, na Campanha, acertou os cinco números do concurso 5.212 da Quina, sorteado nesta quinta-feira, 5 de março. O bilhete vencedor — um bolão Caixa com 40 cotas — vai levar um prêmio de R$ 3.493.936,36. Confira as dezenas:

Quina

Resultado do concurso nº 5.212, sorteado em São Paulo (SP):

23 – 26 – 56 – 66 – 76

Premiação:

Quina – 5 números acertados: 1* aposta ganhadora, R$ 3.493.936,36

Quadra – 4 números acertados: 88 apostas ganhadoras, R$ 6.049,44

Terno – 3 números acertados: 5.025 apostas ganhadoras, R$ 159,30

Duque – 2 números ganhadores: 119.534 apostas ganhadoras, R$ 3,68

*Aposta de Bagé (RS)

Estimativa de prêmio para o próximo concurso, em 6/3/2020: R$ 700.000

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...