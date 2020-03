Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Tiradentes do Sul

Na tarde dessa quinta-feira, 5 de fevereiro, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Três Passos, prendeu na localidade de Alto Uruguai, um indivíduo que encontrava-se foragido.

O indivíduo preso é suspeito de ter acertado dois tiros e matado Edgar dos Santos de 38 anos, crime este ocorrido no início da madrugada do dia 2 de março, no interior do município de Tiradentes do Sul.

O homem foi encaminhado ao Presidio Estadual de Três Passos. A motivação do crime segue sendo investigado pela polícia.

