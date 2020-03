Morre idoso após incêndio em Tenente Portela

Jacir Farias do Amaral de 83 anos faleceu no início da madrugada desta quinta-feira, 5 de março, no Hospital Santo Antônio em Tenente Portela. O idoso estava internado desde o dia 23 de fevereiro após um incêndio que consumiu sua moradia localizada no bairro São Francisco e morreu à 1h10.

A casa pegou fogo na manhã daquele domingo e a vítima inalado grande quantidade de fumaça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santo Antônio onde estava internado e respirando com ajuda de aparelhos.

O idoso vai ser velado no salão Católico do Bairro São Francisco e o seu sepultamento vai ocorreu às 17h desta quinta-feira no Cemitério do mesmo bairro.

