Ministério da Saúde recua e confirma quarto caso de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde recuou e confirmou nesta quinta-feira, 5 de março, o quarto caso de coronavírus no Brasil. A doença atingiu uma adolescente de 13 anos que reside em São Paulo. Anteriormente, a pasta relatou a testagem positiva, mas assintomática, o que até então não cumpria a definição de caso da doença.

A pasta esclareceu que quatro elementos levaram à confirmação do novo caso de coronavírus: resultado do exame; local provável de infecção (Itália); possibilidade da medicação após tratamento de lesão ter mascarado os sintomas; e possibilidade de ainda ter sintomas nos próximos dias.

O Ministério da Saúde também divulgou uma nota explicando que a definição pelo quarto caso foi decidida em uma reunião em Brasília. A adolescente de 13 anos retornou da Itália no último domingo (1º) e foi atendida no Hospital Beneficência Portuguesa, nessa terça-feira, 3, onde foi coletada amostra para exame encaminhado ao Laboratório Fleury. Com o resultado positivo, a contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

