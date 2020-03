Tenente Portela – Nota de falecimento

Nome: Isabella Peter Parolin

Idade:1 ano

Horário do óbito: 4 horas desta terça-feira, 3 de março de 2020

Hospital: Pequeno Príncipe de Curitiba

Velório: Capela da Funerária São Jorge

OBS.: Data e horário do Sepultamento ainda não foi anunciado

