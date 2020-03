Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus no RS Casos estão distribuídos em 23 cidades gaúchas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Do último boletim divulgado, três suspeitas foram excluídas e 46 foram acrescentadas.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou boletim na tarde desta segunda-feira (2) atualizando para 73 o número de casos suspeitos de Covid-19, o novo coronavírus, no estado. O último dado era de sexta-feira (28), com 27 casos suspeitos.

Desde o último boletim, foram notificados 46 novos casos. Outros três foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios. Os casos estão distribuídos em 23 cidades gaúchas. Veja lista abaixo.

Segundo o informe, todos os suspeitos apresentaram febre e sintoma respiratório após viagem a um dos 16 países onde a Organização Mundial de Saúde considera como tendo circulação viral.

No Brasil, são 433 casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. Dois casos estão confirmados, em São Paulo. Eles estiveram recentemente na Itália e seguem em isolamento domiciliar.

