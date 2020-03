Saiba qual será a premiação da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela

No próximo sábado, 7 de março, acontecerão os jogos das finais da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela. O início está previsto para às 19h com uma partida amistosa. Haverá sorteio para o público e também premiação para as famílias torcedoras que mais se fizeram presentes na competição.

Disputam a grande premiação as seguintes equipes:

Na Categoria Veterano: PSG da Pedra Lisa x Nacional Barreiro

Na Categoria Feminino: Grêmio de Vista Gaúcha x ArrobaNet Três Passos

Na Categoria Livre: Japa Lanches / Advocacia Topper x Agrocampo

A 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela é promovida pela Premier Society Club e tem apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

CATEGORIA LIVRE

1º LUGAR – R$ 3.500,00 – 2 fardos de cerveja, mais troféu e medalhas.

2º LUGAR – R$ 1.500,00 – 6 fardos de cerveja, mais troféu e medalhas.

3º LUGAR – 15 fardos de cerveja mais troféu

4ª LUGAR – 08 fardos de cerveja

CATEGORIA VETERANO

1º LUGAR – R$ 1.500,00 – 5 fardos de cerveja mais troféu e medalha

2º LUGAR – R$ 350,00 – 7 fardos de cerveja mais troféu e medalha

CATEGORIA FEMININO

1º LUGAR – R$ 1.500,00 – 4 fardos de cerveja mais troféu e medalha

2º LUGAR – R$ 500,00 – 10 fardos de cerveja mais troféu e medalha

DEMAIS PREMIAÇÕES

GOLEIRO MENOS VAZADO NAS TRÊS CATEGORIAS – troféu

ARTILHEIRO CATEGORIAS LIVRE E VETERANO – troféu

ARTILHEIRA CATEGORIA FEMININA – troféu

Mesa Redonda

Na noite desta quarta-feira, 4 de março, a partir das 20h, será realizado dependências da Premier Society Club uma live de bate-papo com os atletas finalistas da 1ª Copa Regional de Futebol 5, comentaristas e demais convidados com o objetivo de falar sobre o campeonato. Acompanhe…

