Polícia identifica e interroga adolescentes envolvidos em dano ambiental em Tenente Portela

Foram identificados e já interrogados pela Polícia Civil, dois adolescentes suspeitos da prática de ato infracional análogo á crime ambiental em Tenente Portela. O fato ocorreu na madrugada de 24 de fevereiro e foi registrado por câmeras de segurança que tiveram as imagens analisadas pela polícia.

O fato se repetiu em vários pontos da cidade, seguindo um mesmo trajeto: na Avenida Santa Rosa, nas proximidades do Hospital Santo Antônio [foto], praça da Igreja Matriz e Clube Recreativo Comercial. De posse de arma branca os menores infratores destruíram árvores plantadas no passeio.

A Polícia Civil deverá concluir o inquérito e encaminhar o procedimento para o Ministério Público.

