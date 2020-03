Homem é morto a tiros em Tiradentes do Sul

Um homem foi morto no final da noite de domingo, 1º de março, em Tiradentes do Sul. O crime ocorreu por volta das 23h30, em Vila Alto Uruguai, interior do município.

Edgar dos Santos, de 38 anos, foi atingido por pelo menos dois tiros e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso.

