Sicoob Creditapiranga inaugura agência em Santa Rosa/RS

Aconteceu no final da tarde do dia 28 de fevereiro, a inauguração do sétimo ponto de atendimento do Sicoob Creditapiranga. Desta vez, a cidade escolhida foi Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul. A agência é a terceira unidade da cooperativa no estado gaúcho, fazendo parte de um cronograma de expansão que visa levar o Sicoob para mais municípios deste estado. Participaram da solenidade de inauguração autoridades civis, militares e público em geral.

O evento contou com apresentações culturais que deixaram em evidência a cultura gaúcha, motivo de orgulho de toda população. A iniciativa demonstra que o Sicoob vem para somar e desenvolver as comunidades onde atua. De acordo com o presidente da cooperativa, José Adalberto Michels, o diferencial da agência será oferecer ao seu quadro social produtos e serviços modernos e com excelência, aliados a bom atendimento e participação na comunidade.

Para o gerente da agência, Cristiano Luís Reichert, o Sistema Sicoob possui grande relevância no cenário financeiro nacional, sendo um destaque dentro do próprio ambiente do cooperativismo. Para Reichert, um dos elementos mais importantes é a concentração das riquezas dentro das próprias comunidades onde as cooperativas atuam, desenvolvendo soluções que apoiam não apenas os cooperados, mas todos o entorno regional.

Atualmente o Sicoob Creditapiranga conta com mais de 22 mil associados, sendo a instituição financeira cooperativa mais antiga do estado de Santa Catarina, com 87 anos de atuação. Faz parte do Sistema Sicoob, que no Brasil conta com mais de 4,5 milhões de cooperados. A agência atenderá de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sicoob Creditapiranga.

