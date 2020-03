Poder público decreta situação de emergência devido a estiagem em Miraguaí

Na semana passada o município de Miraguaí decretou situação de emergência em decorrência da estiagem que assola a região. No dia 21 Tenente Portela também decretou situação de emergência.

Decretado situação de emergência em Tenente Portela devido a falta de água

O período de poucas chuvas vem se prolongando desde o fim do ano passado e trazendo sérios prejuízos à agricultura e bovinocultura de leite no município de Miraguaí.

Os prejuízos provocados pela estiagem atingem diretamente as pastagens de verão, volumosos essenciais para a alimentação do gado leiteiro e também para a cultura do milho destinada para silagem, que é essencial para a alimentação do gado leiteiro. A estiagem provocou também outro grande problema que é a falta de água potável para o consumo humano, ressalta-se que desde o mês de junho de 2019, ocorreu diminuição de precipitações pluviométricas, o que causou impacto nos lençóis freáticos, de modo que a pouca ocorrência de chuvas tem comprometido os níveis de água das fontes superficiais e poços artesianos, localizados na zona rural do município.

