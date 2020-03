Fundação de Saúde de Santa Rosa Investiga caso suspeito de CoronaVírus

A Fundação Municipal de Saúde de Santo Rosa (FUMSSAR) divulga nesta segunda-feira, 2 de março, foi registrado um caso suspeito de ter contraído o novo Coronavírus no município.

O caso é uma mulher de 50 anos que viajou para Itália e retornou a Santa Rosa. Ela estaria sendo monitorada e apresentou os sintomas conforme os critérios do Ministério da Saúde.

Ele recebeu atendimento e está em isolamento domiciliar.

Leia a íntegra do Comunicado:

“A Fundação Municipal de Saúde de Santo Rosa (FUMSSAR) vem através do presente comunicar a população em geral que nesta data foi registrado um caso suspeito do novo Coronavírus no município. Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, na faixa etária dos 50 anos, que esteve na Itália e retornou a Santa Rosa, por isto já vinha sendo monitorada pela vigilância do município, no decorrer do monitoramento a paciente apresentou os sintomas atendendo os critérios do Ministério da saúde como caso suspeito, sendo notificado e seguindo protocolo estabelecido. A paciente foi atendida encontra-se em bom estado de saúde em isolamento domiciliar.

Informamos ainda que todos os procedimentos determinados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual foram realizados e estamos no aguardo de resultados de exames para comprovação.

Salientamos que o governo municipal antecipou medidas preventivas de atendimento se necessário fosse com a criação de um grupo de monitoramento do novo Coronavírus, bem como capacitando e orientando profissionais de saúde.

Com o surgimento de um caso suspeito as equipes estão em alerta redobrados, mas que não existe motivos para pânico por parte dos munícipes, todas as informações serão repassadas a comunidade através de comunicados oficiais, não sendo reconhecidas falas e ou postagens isoladas em redes e mídias sociais.

Santa Rosa,02 de março de 2020.

Alice Klein Délcio Stefan

Diretora de Atenção Primária Presidente da FUMSSAR”

