Novo paciente de coronavírus no Brasil tem quadro estável

Por meio de uma nota na noite deste sábado, 29 de fevereiro, o Ministério da Saúde detalhou sobre o segundo caso confirmado de Covid-19 no Brasil. De acordo com a pasta, o paciente é um homem de 32 anos, morador de São Paulo. Ele chegou da Itália na última quinta-feira, em um voo proveniente de Milão, na região da Lombardia – uma das mais afetadas pela doença no país europeu.

Segundo o Ministério, na quinta-feira ele iniciou os sintomas. Durante o voo, ele relatou que utilizou máscara ao longo de todo o trajeto. Após procurar atendimento no Hospital Albert Einstein, ele recebeu orientação de isolamento domiciliar, pois o quadro clínico é leve e estável. A esposa dele, que o acompanhou na viagem à Itália, também está em isolamento, mas não apresentou sintomas. Ambos são monitorados pela Secrtaria Municipal da Saúde de São Paulo.

Confirmado o caso, o Ministério busca contato com pessoas que estavam próximas ao homem no voo. O paciente diagnosticado neste sábado não tem relação com o primeiro portador da doença no Brasil, que também é de São Paulo e esteve recentemente na Itália. O pasta não atualizou os dados de casos suspeitos no Brasil hoje. Até a sexta, havia 182 suspeitas. Novos dados serão divulgados na segunda-feira.

Até este sábado, o novo coronavírus está confirmado em 54 países. A China concentra 93% dos mais de 85,4 mil casos em todo o mundo. Na Itália, os casos passaram de 1,1 mil, com 29 mortes. Entretanto, 52% dos casos na Itália apresentam poucos ou nenhum síntoma da pneumonia viral.



Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...