Sortudo de Derrubadas leva R$ 500 em dinheiro do Posto Abbeg

Na manhã deste sábado, 29 de fevereiro, foi realizado mais um sorteio de R$ 500 em dinheiro em promoção realizada pelo Posto Abegg de Tenente Portela e Derrubadas.

O sortudo foi Sigfredo Cichescki de Alto Bela Vista, interior de Derrubadas.

Abasteça no Posto Abegg de Tenente Portela e Derrubadas e concorra a R$ 500,00 em dinheiro todos os meses. No final do ano serão mais dois prêmios extras de R$ 2.500,00 cada.

