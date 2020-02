Motocicleta é encontrada em construção abandonada na cidade de Tenente Portela

Uma motocicleta que havia sido furtada na tarde dessa quinta-feira, 27 de fevereiro, de frente a uma fruteira localizada na Avenida Luis Carlos Prestes, no centro de Tenente Portela, foi recuperada nesta sexta-feira pela Brigada Militar.

O veículo, uma Honda CG Titan KS, placa IJM-4713 de Três Passos, estava escondido no interior de um prédio em construção abandonado localizado próximo ao Posto de Saúde, Rua Tapejara esquina com a Rua Luis Carlos Schepp.

Nenhum suspeito foi encontrado. A motocicleta foi recolhida.

