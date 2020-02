R&P Cerimonial e Eventos, sua festa em boas mãos

A R&P Cerimonial e Eventos trabalhamos na assessoria, orientação e planejamento dos mais diversos eventos sociais e corporativos. Com experiência na área de organização de grandes eventos e também e cerimoniais.

Estamos disponíveis para conceber e organizar eventos especiais, trabalhando para o êxito dos mesmos, e tendo em consideração a satisfação por parte dos seus clientes, bem como por parte dos convidados.

Realizam e organizamos os mais diversos serviços, como Casamentos, Eventos Corporativos, Festas de Confraternização, Bodas, Formaturas, Festas de 15 anos, Coquetéis, Almoços, Jantares, Batizados, Convenções, Desfiles, Festas Temáticas, dentre outros.

Dentre os serviços estão a organização de cerimônias, localização, produção do ambiente, convites, papelaria, lembranças, lista de casamento, fotografia e vídeo, música e animação, aluguel de carros, viagem de lua de mel, material técnico (som, iluminação, audiovisual…), imagem dos noivos ou aniversariantes, imagem dos acompanhantes, maquiagem e cabeleireiro, coordenador do evento (assessoria no dia do evento), decoração, restauração, outros (na assessoria completa identificamos o perfil dos celebrantes e convidados, bem como de suas expectativas. Definimos o orçamento para o evento, cronograma das contratações dos fornecedores e etc).

Veja mais fotos dos trabalhos realizados pela R & P Cerimonial e Eventos na página do Facebook – clique aqui.

