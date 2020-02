Vem aí o Varzeano 2020 de Tenente Portela

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Tenente Portela, o Varzeano 2020. O formato do certame e o regulamento serão praticamente os mesmos do ano passado.

As equipes interessadas em participar deverão retirar a ficha de inscrição e o regulamento junto ao Centro Cultural, o prazo de entrega será até o dia 20 de março, e no dia 24 acontece o congresso técnico, com o sorteio das chaves, definição da tabela de jogos e do início da competição.

A previsão é de que novamente um grande número de equipes irão participar.

