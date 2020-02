Site da prefeitura de Três Passos é hackeado – “Não invadimos por necessidade, invadimos por diversão!”

O site da prefeitura municipal de Três Passos (www.trespassos-rs.com.br), foi hackeado na noite desta quarta-feira, 26 de fevereiro.

Ás 11h26 desta quinta-feira, 27 de fevereiro, o portal do município Capital da Região Celeiro ainda mostrava uma página assinada por CyberTeam que exibia a mensagem em inglês “We do not invade by necessity, we invade for fun !” que signigica “Não invadimos por necessidade, invadimos por diversão!”.

O Departamento de Informática da Prefeitura trabalha para tentar resolver a dificuldade.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...