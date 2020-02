Rabiscos do Silêncio – Deixar-se conduzir

O tempo que passamos neste mundo é precioso para podermos semear paz, amor, justiça e perdão, tudo que gera vida, fazendo germinar equilíbrio nas emoções positivas das pessoas , se transformando em frutos de respeito, acolhida e felicidade.

A vida é um preciso dom que precisa ser conduzido pela verdade. Mas a verdade se nutre na abertura do nosso coração aos caminhos de Deus e não pela agressão dos sentimentos das outras pessoas. Essa agressão se manifesta quando anulamos a verdade e reprovamos a presença do amor nas pessoas que sofrem de desiquilíbrio emocional.

Muitas pessoas precisam sentir a paz que transforma vidas e não ausência que provoca dor, aborrecimentos e abandono. é imprescindível ser presença, sabendo sair do comodismo e oferecendo solidariedade em todos os sentidos, sem falar mal das pessoas, pois quem acusa o outro com mentiras torna a vida sem sabor e perde a capacidade de amar.

E quem perde a capacidade de amar, impede o crescimento da verdade, caminha por caminhos inseguros e não consegue perceber a paz existente nas pessoas que convivem com ela. Muitas emoções positivas se perdem, por não dividirem palavras, pensamentos e ações que tragam equilíbrio aos corações necessitados de motivação.

Prender emoções é um crime que fere a dignidade das pessoas. E por maiores que sejam as cicatrizes que a vida nos deixa pelos anos que passamos abaixo dos céus, sempre encontraremos motivos para extrair positividade das outras pessoas. Saber olhar para direções contrárias a nossa vontade e percorrer caminhos de mentes paralisadas pelas dúvidas, ajuda a fortalecer a nossa fé e se traduz em paz interior.

Essas emoções nós poderemos copiar das pessoas que sofrem nos hospitais, presídios, asilos ou em lugares fechados sem a renovação dos ares de pensamentos novos e oxigenados pela paz. Mas copiar sendo presença que procura recuperar a dignidade dessas pessoas. Juntando palavras seguras e passando a limpo o valor de experiências de uma consciência que sabe valorizar a originalidade dos sofrimentos e a dor emocional que as pessoas estão passando.

Deixar de ser egoísta com nosso interior, sendo pessoas com disposição em compreender a liberdade que está presente nas pessoas descomprometidas com a verdade. A verdade se faz presente nas palavras, pensamentos e ações que ajudam as pessoas a viverem dignamente o tempo da existência, com amor e não na mentira com verticalidade fechada em si mesmo.

Todos nós somos conduzidos ou estamos conduzindo outras pessoas nos caminhos da vida. Neste mundo existem muitos caminhos precisando de luz, verdade, paz e amor para se promover confiança com emoções positivas e quem se deixa conduzir pela paz que vem do coração produz verdades com emoções integradoras e ama as pessoas sem criar falsidades, pois olha a vida com horizontes da luz que vem de Deus, ajuda as consciências devastadas pela violência, mentira e vícios a encontrarem dias calmos de felicidade na convivência com as pessoas e a alma reconstruída pelas emoções renovadas nos frutos de uma vida nova.

