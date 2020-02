Proprietários de veículos têm até sexta-feira para quitar IPVA com desconto de até 21,6%

Os proprietários de veículos que pretendem garantir descontos de até 21,6% na quitação integral do IPVA 2020 precisam fazer o pagamento até sexta-feira (28). Quem optar pelo pagamento antecipado terá redução de 2% no valor do tributo, além dos descontos do Bom Motorista, de até 15%, e Bom Cidadão, de até 5%.

Também é a última semana para os contribuintes que parcelaram o IPVA quitarem a segunda prestação. O pagamento deve ser feito também até sexta. Para consultar os valores a serem pagos, assim como multas e pendências, os contribuintes podem acessar o site específico sobre o imposto. Também podem buscar as informações no aplicativo para dispositivos móveis IPVA RS, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

O pagamento deve ser realizado diretamente nos sistemas online ou presencialmente nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e nas agências lotéricas da Caixa. Basta apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou apenas a placa e o Renavam do veículo.

Segundo dados da Receita Estadual, até o dia 16 de fevereiro, 1.372.012 veículos pagaram o IPVA integralmente, o que corresponde a uma arrecadação bruta de cerca de R$ 1,37 bilhão. Metade desse valor fica com o Estado, e outros 50% vão para o município do licenciamento do veículo.

