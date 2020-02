Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 200 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e agora pode pagar prêmio estimado em R$ 200 milhões. Essa é a 16ª vez consecutiva que a Mega-Sena acumula – o novo recorde de sequência de acumuladas para a modalidade. O sorteio do concurso 2.237 será realizado nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar presencialmente, pela TV ou nas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

O valor do prêmio pode garantir um rendimento de quase R$ 518 mil por mês, caso o apostador escolha investir na Poupança da CAIXA. Se preferir aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo, de 500 metros quadrados, em Copacabana, no Rio.

O prêmio de R$ 200 milhões é o terceiro maior da história da Mega-Sena em concursos regulares (excluída a Mega da Virada). Veja o quadro abaixo:

