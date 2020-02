É Fake diz Secretaria de Saúde de SC sobre 53 casos de Corona Vírus em Joinville

O comunicado que circula pelas redes sociais, inclusive Whatsapp de internautas moradores de Tenente Portela, Vista Gaúcha e região, o qual informa sobre 53 casos de Corona Vírus no norte do Estado catarinense é Fake.

A informação é da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina que inclusive divulgou um alerta nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, informando a população sobre a Fake News .” A arte veiculada em redes sociais, que alerta para casos na cidade de Joinville, é completamente falsa e utiliza de forma indevida a logomarca do Governo do Estado”, diz o alerta oficial.

Santa Catarina conta com dois casos suspeitos da doença e outros quatro que já foram descartados, segundo a secretaria.

