Veículo desgovernado bate em muro de residência na BR-163 em Vista Gaúcha

Um veículo, placas de Frederico Westphalen, desgovernado, atingiu o muro de uma residência, na manhã desta quarta-feira, 26 de fevereiro, na BR-163, perímetro urbano de Vista Gaúcha.

O VW Fox, de cor vermelha, transitava pela BR-163, sentido Barra do Guarita para Tenente Portela, e nas proximidades do trevo de acesso a cidade de Vista Gaúcha a condutora (de 32 anos) tentou desviar de um cachorro, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma casa. O motor do portão da garagem também foi danificado.

O SAMU foi acionado e conduziu a condutora do veículo ao Hospital Santo Antônio onde passa por uma bateria de exames.

A Brigada Militar registrou a ocorrência.

