Tenente Portela – Nota de Falecimento

Nome:Luiz Rigo

Idade: 85 anos

Data do óbito: 22h desta terça-feira, 25/02/2020

Local do óbito: Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Velório: Capela da Funerária São Jorge

Sepultamento: 18 h desta quarta-feira, 26/02/2020

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Tenente Portela

Aos familiares às condolências do Site Portela Online

