Pai e filho morrem em acidente na ERS-343, em Sananduva

Pai e filho morreram após o veículo em que eles estavam bater contra um caminhão na ERS-343, em Sananduva, no Norte do Rio Grande do Sul, no fim da tarde desta segunda-feira, 24 de fevereiro.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Coxilha, eles foram identificados como José Antônio da Silva, 73 anos, e Jonas da Silva, 30 anos.

De acordo com o CRBM, o Uno dirigido por Jonas trafegava no sentido Cacique Doble a Sananduva quando, no km 54, tentou ultrapassar uma caminhonete Strada e acabou batendo contra o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Os dois ocupantes do carro morreram na hora. Com o choque, o caminhão foi projetado para o acostamento. A caminhonete também colidiu de frente com os dois veículos.

O motorista e um passageiro do caminhão e o condutor da caminhonete foram encaminhados ao Hospital Beneficente São João de Sananduva com ferimentos leves. Os três ficaram em observação e foram liberados na manhã desta terça (25).

