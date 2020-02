Morre criança que caiu de quinto andar de prédio em Caxias do Sul

O menino de nove anos que caiu do quinto andar de um prédio em Caxias do Sul, na Serra, na semana passada, morreu na tarde de terça-feira, 25 de fevereiro. Pedro Henrique Pacheco Fernandes estava internado em estado grave no Hospital Geral da cidade desde o dia 20 de fevereiro.

A queda teria ocorrido por volta das 22h em um dos prédios do loteamento Campos da Serra. De acordo com o Samu, que fez o atendimento, a criança teve fraturas no fêmur e traumatismo craniano.

Segundo o delegado Caio Márcio Fernandes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, será instaurado um inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente. Conforme informações preliminares, o pai havia saído de casa para buscar a mãe no trabalho e Pedro Henrique estaria sozinho no apartamento.

O velório está marcado para as 17h desta quarta-feira (26), na capela Cristo Redentor, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Público Municipal.



Fonte: G1 – RS

