Moradores exigem redutor de velocidade no trevo da BR-163, acesso a cidade de Vista Gaúcha

Preocupados com os acidentes de trânsito ocorridos na BR-163, em especial nas imediações do trevo de acesso a cidade de Vista Gaúcha, os moradores pedem socorro às autoridades responsáveis pelo trecho com o objetivo de pleitear que um redutor de velocidade seja instalado no local.

Na manhã desta quarta-feira, 26 de fevereiro, como noticiado em primeira mão pelo site Portela Online, um acidente resultou em apenas danos materiais, mas poderia ter sido grave devido a circulação de pedestres pelo local. Leia a noticia clicando aqui.

O site Portela Online realizou na tarde de hoje uma Janela Instantânea especial do local onde ocorreu o acidente. Entrevistamos a moradora do imóvel atingido, a Assistente Social do município de Vista Gaúcha, Eliandra Alves Kossooski que falou da preocupação com a segurança devido ao fluxo de veículos no local que vem aumentando diariamente, bem como a alta velocidade praticada pelos usuários da rodovia.

