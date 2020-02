II Baile da Cuca e da Linguiça – Amigos do Esporte Clube São Roque de Miraguaí

Amigos do esporte clube São Roque convida pro Segundo baile da cuca e linguiça com desfile e escolha da mais bela atleta Regional No dia 11 de abril de 2020

Programação

20.00 horas janta será servida com show Sertanejo com Maurício Bandeira

22.00 horas início do desfile com 16 candidatas

23.00 horas show de luzes dança e robô de led com grupo la folia de Frederico Westphalen

12.00 início do baile com banda SILVER SOM de Concórdia Santa Catarina – local salão da Terceira Idade de Miraguaí.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...