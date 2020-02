São Paulo tem primeiro teste positivo para coronavírus no Brasil, e caso irá para contraprova

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES/SP) confirmou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, um caso de exame positivo para coronavírus em um paciente que chegou recentemente da Itália, onde esteve de 9 a 21 de fevereiro. O caso foi para contraprova no laboratório do Instituto Adolfo Lutz, conforme o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis. A pasta não confirma quando será divulgado o novo resultado e salienta que é preciso cautela, uma vez que a investigação não está concluída.

O primeiro exame, que deu positivo, foi feito no Hospital Albert Einstein. Trata-se de um homem de 61 anos, residente na capital paulista. Ele apresentou sinais e sintomas compatíveis com a suspeita de doença pelo coronavírus, como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. Conforme o Ministério da Saúde, o paciente está bem, com sinais brandos da infecção, e recebeu as orientações de precaução padrão.

A verificação do vírus ocorre no momento do primeiro atendimento. Diante de um caso suspeito, o médico já é orientado a fazer uma coleta de amostra das narinas e da cavidade bucal do paciente. O exame é realizado pelo hospital que atendeu o caso suspeito e encaminhado ao laboratório de saúde do município onde houve o registro.

Trata-se de um homem de 61 anos, residente em São Paulo/SP. Traz o histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), à trabalho, sozinho, no período de 09 a 21 de fevereiro. — Ministério da Saúde (@minsaude) February 25, 2020

Fonte: GauchaZH

