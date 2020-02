Definidos os finalistas da 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela

Estão definidos os finalistas da 1ª Copa Regional de Futebol 5 promovido pela Premier Society Club de Tenente Portela em jogos realizados na noite dessa segunda-feira, 24 de fevereiro.

O jogo mais esperado da noite foi a disputa da última vaga para a final do campeonato na Categoria Livre e mais um vez o público presente viu um confronto equilibradíssimo e definido somente nos pênaltis.

Agrocampo saiu atrás do placar e no primeiro tempo perdeu o jogo por 3 a 1, mas reagiu e na etapa complementar virou o jogo, mas seu adversário buscou o empate terminando o tempo regulamentar em 5 a 5. Nos pênaltis a equipe Agrocampo venceu os Amigos do Noedir por 3 a 1, passando para final onde enfrentará Japa Lanches – Advocacia Topper.

Veja como ficou definido os jogos das finais da Copa Regional de Futebol 5 que tem apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.

Finalistas



Categoria Veterano:

PSG da Pedra Lisa x Nacional Barreiro

Categoria Feminino:

Grêmio de Vista Gaúcha x ArrobaNet Três Passos

Categoria Masculino Livre:

Japa Lanches / Advocacia Topper x Agrocampo

