PRF apreende 8 pistolas e 20 quilos de crack no tanque de combustível de um carro em Erechim

Um homem e duas mulheres foram presos por tráfico internacional de armas e drogas.

Na manhã desta segunda-feira (23), na BR 480 em Erechim, Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem e duas mulheres por tráfico de 8 pistolas e cerca de 20 quilos de crack em um automóvel Prisma. A droga e as armas estavam escondidas dentro do tanque de combustível do veículo.

Durante a Operação Carnaval, com base em informações do setor de inteligência da PRF, os agentes abordaram um Prisma com placas do Mato Grosso do Sul. Ele era conduzido por um homem de 26 anos que levava duas passageiras, de 20 e 55 anos, todos moradores do Mato Grosso do Sul. Os três disseram que estavam vindo ao estado para visitar as avós, e que depois iriam comprar lingeries para revender no Mato Grosso do Sul.

Durante a fiscalização minuciosa no veículo, os policiais abriram o tanque de combustível e perceberam que havia objetos nele. Ao abrirem o reservatório, localizaram sete pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre.380, três caixas de munição e diversos tabletes de crack, que totalizaram aproximadamente 20 quilos.

Os três traficantes foram presos em flagrante, encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo e recolhidos ao presídio. O traficante que conduzia o carro já possuía passagens por tráfico de drogas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...