Atos de vandalismo surpreendem moradores de Tenente Portela

Moradores de Tenente Portela iniciaram a semana com uma desagradável surpresa, quando nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, se depararam com as árvores do passeio cortadas em frente as suas residências.

O fato se repetiu em vários pontos da cidade, seguindo um mesmo trajeto. Há relatos do ocorrido na Avenida Santa Rosa, nas proximidades do Hospital Santo Antônio [foto], praça da Igreja Matriz e Clube Recreativo Comercial.

Câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação dos vândalos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...