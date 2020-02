Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 200 milhões

Mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. Agora, com o acumulado no concurso 2236, realizado neste sábado, em São Paulo, o prêmio principal para o próximo sorteio será de R$ 200 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso será, excepcionalmente, na quinta-feira.

Os números sorteados neste sábado foram: 07-20-38-43-45-53

A quina foi feita por 190 apostas, que faturaram R$ 56.213,79. Já outras 14.982 apostas ganharam na quadra e poderão ser trocadas por R$ 1.018,42.

