Técnico em Enfermagem da EFA em Três Passos

O curso técnico em Enfermagem da EFA/Três Passos, está com matrículas abertas para receber novos estudantes que buscam uma qualificação profissional para se inserir no mercado de trabalho.

Com mais de 15 anos de curso, o técnico em Enfermagem já formou cerca de 300 alunos. O profissional formado pela instituição sai preparado para trabalhar com educação, promoção, prevenção, proteção, e reabilitação da saúde. O vasto campo de trabalho para estes profissionais possibilita a atuação em hospitais, clínicas, redes ambulatoriais, unidades básicas de saúde, consultórios médicos, laboratório de análises clínicas, abrigos, casa de repouso, dentre outros.

O curso acontece todas as noites de segunda a sexta-feira, de forma presencial, com duração de 2,5 anos, as aulas teóricas acontecem no campus da EFA/UNIJUÍ- Três Passos, as aulas práticas no Hospital de Caridade e Unidade Básica de Saúde de Três Passos, acompanhadas por professores capacitados com experiência na área.

A nova turma inicia o ano letivo em março deste ano, e os interessados podem entrar em contato pelo Whattsapp da escola 9 9979-6752, ou se dirigir até o campus Três Passos que está localizado na Rua Rua Ricardo Rücker, Nº 235, Bairro Centro, para efetivação da matrícula.

