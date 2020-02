Polícia Civil investiga morte de cabeças de gado por intoxicação em Humaitá

A Polícia Civil investiga a morte de uma vaca e duas novilhas encontradas intoxicadas em uma pastagem na localidade de Herval Novo, interior de Humaitá. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Humaitá. O proprietário informou à polícia que encontrou os animais mortos por volta do meio-dia da última quarta-feira, 19 de fevereiro, a pastagem de uma propriedade vizinha, do outro lado da divisa. Conforme relato à polícia, a vaca se encontrava morta e as novilhas agonizando.

Um médico veterinário foi acionado e constatou, pelas evidências, que os animais morreram intoxicados por ureia. Nas proximidades foram encontradas cerca de 10 porções de ureia amontoadas. Segundo o veterinário, a ureia é um produto letal para o gado quando ingerido desta forma.

O proprietário calcula um prejuízo estimado de R$ 6 mil com a morte dos animais. Ele acredita, conforme relato à Polícia Civil, que o gado escapou de seu potreiro porque faltou energia, o que facilitou que os animais passassem pela cerca elétrica. A Secretaria Municipal de Obras providenciou o enterro dos animais.

Fonte: Rádio Algo Uruguai

