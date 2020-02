Acidente com seis veículos deixa uma pessoa morta e três feridas em Fontoura Xavier

Um homem morreu em acidente envolvendo seis veículos na BR-386, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, em Fontoura Xavier. Ele dirigia um Fiat Strada com placas de Caiçara, cidade também do norte do RS. A vítima ainda não foi identificada.

Outras três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital São Clemente, em Soledade. Um dos feridos estava no mesmo carro onde o homem morreu, enquanto outros dois estavam em um caminhão, com placa de Augusto Pestana, e em um Fiat Siena, com placas de Sobradinho.

Segundo a CCR Via Sul, que administra o trecho, houve uma sequência de colisões traseiras entre um caminhão, um ônibus e quatro carros. O acidente teria iniciado após o caminhão apresentar uma falha nos freios.

Os demais veículos envolvidos são um Volvo V60 de Porto Alegre, um Virtus de Porto Alegre e um ônibus de Progresso. Nesses veículos, ninguém se feriu. O trânsito segue lento no local.



Fonte: GauchaZH

