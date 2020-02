Sicoob CredItapiranga vai inaugurar agência em Santa Rosa

O Sicoob Creditapiranga SC/RS inaugura no dia 28 de fevereiro a sua terceira agência no estado do Rio Grande do Sul, no município de Santa Rosa. O protocolo oficial terá início às 18 horas, na Travessa Brasil, 65, no centro da cidade. Aliada a toda estrutura do Sistema Sicoob, soma-se a história da Creditapiranga, primeira instituição financeira cooperativa de Santa Catarina, que em 2020 vai comemorar 88 anos. A cooperativa está presente nos municípios catarinenses de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis e nos municípios gaúchos de Tenente Portela e Três Passos.

O Sicoob em Santa Rosa contará com atendimento diferenciado, das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Toda a população da cidade e região está convidada para participar da inauguração e, posteriormente, conhecer todos os produtos e serviços financeiros do Sicoob.

O Sicoob é a maior instituição financeira cooperativa do Brasil, contando com aproximadamente 4,5 milhões de associados. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outras soluções financeiras. Ou seja, tem todos os produtos e serviços de um banco, com as mesmas garantias e com vantagens, pois os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os associados.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...