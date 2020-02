Coronel Bicaco e Redentora terão a perfuração de poços artesianos

Mais cinco municípios firmaram termo de cooperação técnica com o governo do Estado, por meio da secretaria de Obras e Habitação, para a perfuração de poços artesianos. Foram contempladas as cidades de Bento Gonçalves, Capitão, Coronel Bicaco, Redentora e Restinga Sêca. No total serão beneficiadas 346 famílias nas regiões Central, Nordeste, Noroeste e Serra.

Os serviços serão realizados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) através do Programa de Perfuração de Poços para pequenas comunidades, firmado com a SOP. “Os poços chegarão em ótima hora. Atualmente fazemos o abastecimento das localidades através de caminhão pipa, o que é comum também em outros municípios”, destacou o prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa.

Os termos foram assinados também pelos prefeitos Jurandir da Silva (Dr. Jora, de Coronel Bicaco), Paulo Cesar Scheidt (Capitão), Paulo Salerno (Restinga Sêca), além do secretário de Agricultura de Bento Gonçalves, Dorval Brandelli. A SOP foi representada pelo secretário-adjunto Vicente Pires e pelo diretor de Poços e Redes Neorildo Dassi.

Também presentes o geólogo Luiz Pinto de Jesus Filho e o coordenador de Distritos de Bento Gonçalves, Henrique Nuncio; além do vereador Tiago Pasqualin Cantarelli, e do secretário de Obras, Mauro franca da Costa, de Restinga Sêca. O ato ocorreu na sala de reuniões da secretaria, nesta quarta-feira (19), em Porto Alegre.

Localidades e famílias contempladas

Bento Gonçalves – 36 da Graciema e São Luiz das Antas – 120 famílias

Capitão – São Jacó – 70 família

Coronel Bicaco – Esquina São João e Turvinho – 11 famílias

Redentora – Linha Soledade e Linha São João – 85 famílias

Restinga Seca – Rincão dos Toledos e Várzea dos Cunha – 60 famílias

